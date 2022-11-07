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الأمم المتحدة تشكر مصر..

أنطونيو جوتيريش يدعم نداء شرم الشيخ ويشيد بتنظيم قمة المناخ.. إنفوجراف

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:18 م
أنطونيو جوتيريش يدعم نداء شرم الشيخ ويشيد بتنظيم قمة المناخ.. إنفوجراف أنطونيو جوتيريش

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وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الضيافة والتنظيم الذي وصفه بـ"الرائع" لمؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.

أضاف أنطونيو جوتيريش، في كلمته بفعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ COP 27: "نحن نناضل من أجل مواجهة فوضى التغيرات المناخية التي لا رجوع عنها"، مشيرا إلى أن عدد سكان العالم ارتفع إلى 8 مليارات لذلك بات مستقبل البشرية في خطر.

الامم المتحدة
 
 
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أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على التنظيم الرائع لمؤتمر المناخ cop27 
 
الوقت يمر بسرعة والجميع يناضلون من أجل الحياة أمام تغيرات المناخ فكوكب الأرض يدفع الثمن
 
خطورة استمرار الحرب فى أوكرانيا بما سببته من آثار سلبية وضرورة حقن الدماء فى العالم
 
تغير المناخ وتداعياته السلبية على الكوكب التحدى الأكبر فى العالم حاليا
 
النشاط الإنسانى سبب المشكلة لذلك يجب أن يكون العمل البشرى من أجل الطموح وبناء الثقة
 
كوكبنا يخوض معركة جادة من أجل البقاء فى مواجهة التغيرات المناخية
 
علينا العمل على تنفيذ برنامج التكيف فى مواجهة آثار وتداعيات اضطرابات المناخ
 
حوالى 3.5 مليار شخص يواجهون اليوم مخاطر ناتجة عن تداعيات التغيرات المناخية
 
علينا الاعتراف بأن المسالة تنطوى على خطوة أخرى بتمويل التكيف بـ300 مليار دولار فى العام الأول
 
لا يمكن أن نستطيع التكيف مع الكوارث المتسببة فى دمار بالعالم ولا يمكن أن نتجاهل الخسائر والأضرار ونضعها تحت السجادة
 
من ساهموا فى أزمة المناخ يدفعون الثمن حاليا مثل الآخرين لأن انبعاثات الغازات الدفيئة تهدد كوكبنا
 
حان الوقت للأمم أن تتضافر معا وتخرج بنتائج قابلة للتنفيذ لأننا نقترب من نقطة اللا عودة
 
الحرب ضد الطبيعة انتهاك واضح وسافر لحقوق الإنسان ونحتاج لعمل إنسانى جسور وأن نربح فى معركة المناخ حتى لا نعانى

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