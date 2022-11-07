أمريكا تطرح خطة لتمويل جهود الحد من الوقود الأحفورى بالعالم النامى فى COP27

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن الولايات المتحدة تعمل على خطة لجمع الأموال من أكبر شركات العالم لمساعدة الدول النامية للحد من استخدامها للوقود الأحفورى، وهى الفكرة التي تهدف واشنطن إلى طرحها فى قمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن مبعوث المناخ الأمريكى جون كيرى يحاول حشد الدعم من حكومات وشركات أخرى وخبراء المناخ لتطوير إطار عمل جديد لبيع أرصدة الكربون إلى الشركات، ويمكن أن تمول العائدات فيما بعد مشروعات الطاقة النظيفة.

وبموجب خطط التحول المحتملة، فإن الحكومات الإقليمية أو الهيئات الحكومية يمكن أن تكسب أرصدة الكربون بخفض الانبعاثات الخاصة بقطاع الطاقة حيث يتم خفض البنية التحتية للوقود الأحفورى مثل المحطات التي تعمل بالفحم، وزيادة الطاقة المتجددة.

ويمكن اعتماد الأرصدة من قبل هيئة اعتماد مستقلة لم يتم تحديدها بعد. وستتمكن الشركات بعد ذلك من شراء الأرصدة لتعويض انبعاثات الكربون الخاصة بها.

وعلى الرغم من ان الخطة ستكون تطوعية، إلا أن كيرى قال مؤخرا إنه يأمل أن يتم جلب القطاع الخاص إلى الطاولة لأنه سيعرض على الشركات الأكثر تلويثا للبيئة طريقة لمعالجة انبعاثاتها.

ويريد كيرى والإدارة الأمريكية الكشف عن الفكرة فى قمة COP27 المنعقدة فى شرم الشيخ، وفقا لعدد من الشخصيات المطلعة على الأمر.

وقالت فاينانشيال تايمز إن المسئولين الأمريكيين يأملون أن تكافح الخطة الاحتباس الحرارى العالمية لفتح الطريق أمام عشرات المليارات من رأس المال الخاصة لتمويل تحول الطاقة فى الاقتصاديات الناشئة، وفقا لشخص مطلع على المفاوضات.

ويسارع قادة العالم لتمويل التحول على الطاقة النظيفة والحد من اعتماد الدول النامية على الوقود الأحفورى.