أجواء باردة ليلا.. درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة المناطق حتى الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل كما يلى :
- الاثنين 7 نوفمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة
شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة
جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة
- الثلاثاء 8 نوفمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة
جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة
شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة
جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة
- الأربعاء 9 نوفمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة
جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة
شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة
جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة
- الخميس 10 نوفمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة
شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة
جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة
- الجمعة 11 نوفمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة
شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة
جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة
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