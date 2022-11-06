وزير الخارجية: أفريقيا أكثر القارات معاناة من قضايا التغير المناخى

كتب سمير حسنى

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن دول القارة الأفريقية من الدول التى تعاني من مشاكل وقضايا التغير المناخي، رغم أنها لا تسهم في هذه المشكلة، مشددا على أن دول القارة أبدت استعداداها للاضطلاع لمواجهة الظاهرة، لكنها تحتاج إلى الدعم في إطار قدراتها.

أشار وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى على هامش قمة المناخ كوب 27، إلى أهمية قضية التمويل والانتقال العادل الى الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بدول القارة إلى التنمية المستدامة، وانتشال مواطنيها من خط الفقر والمساهمة الإيجابية في الجهود الدولية.

أوضح "شكري" أن المشاورات الحالية داعمة لإمكانية اضطلاع دول القارة بمسؤوليتها، جنبا إلى جنب مع مشاركة قطاع الأعمال والقطاع الخاص والمجتمع المدني في طرح الحلول للاستعداد لنقل التكنولوجيا التي تتيح للدول الأفريقية والنامية لتعزيز قدراتها فى التعامل مع قضايا تغير المناخ والتكيف في الإسهام الإيجابي في المفاوضات.