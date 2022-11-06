اليوم السابع
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وزير الأوقاف يهدى رئيس هيئة الزكاة بإندونيسيا 100 نسخة من تفسير معانى القرآن

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:19 م
وزير الأوقاف يهدى رئيس هيئة الزكاة بإندونيسيا 100 نسخة من تفسير معانى القرآن وزير الأوقاف خلال لقاء رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا
كتب على عبد الرحمن

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نور أحمد رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا والوفد المرافق له اليوم الأحد، بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وبخاصة فيما يتصل بإدارة الزكاة والشئون الدينية وتنفيذ الرؤية المستقبلية لتقوية السلام العالمى والأخوة الإنسانية.
 
وخلال اللقاء، استعرض وزير الأوقاف دور وزارة الأوقاف المصرية فى خدمة المجتمع والمشروعات التى تقوم بها وزارة الأوقاف فى هذا المجال، ودور هيئة الأوقاف المصرية فى إدارة شئون الوقف وحسن استثماره.
 
كما استمع من نور أحمد رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا إلى تجربة هيئة الزكاة الوطنية بدولة إندونيسيا فى إدارة أموال الزكاة جمعًا وإنفاقًا، مشيدًا بهذه التجربة. 
 
وخلال اللقاء، أهدى وزير الأوقاف، نور أحمد رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا نسخة من كتاب "المنتخب" فى تفسير معانى القرآن الكريم مترجمًا إلى اللغة الإندونيسية، وهو ما كان محل ثناء وإشادة من نور أحمد والوفد المرافق له على هذا التفسير الميسر، كما أهدى نور أحمد رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف درع هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا تقديرًا لدور وزارة الأوقاف فى خدمة المجتمع.
 
جدير بالذكر أن الدكتور مخلص محمد حنفى سكرتير هيئة الزكاة الوطنية أحد أعضاء الوفد كان أحد المشاركين فى ترجمة كتاب "المنتخب" إلى اللغة الإندونيسية.
 
ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بسرعة إهداء مائة نسخة من كتاب "المنتخب" فى تفسير معانى القرآن الكريم مترجمًا إلى اللغة الإندونيسية لدولة إندونيسيا، وذلك عبر السفارة الإندونيسية بالقاهرة.

الأوقاف

هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا

إندونيسيا

المنتخب في تفسير معانى القرآن الكريم



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