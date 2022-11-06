ندوة عن "مسيرة العمل المناخي" ببنى سويف تزامنا مع عقد مؤتمر المناخ COP27

شهد الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فعاليات الندوة التثقيفية التى نظمتها جامعة النهضة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "مسيرة العمل المناخى من ستوكهولم إلى شرم الشيخ"، والحلقة النقاشية حول الحوار الوطنى، وذلك بحضور الدكتور حسام الملاح رئيس الجامعة، وأعضاء مجلسى النواب ومجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وفى كلمته أشار "حبش" إلى أهمية قضية التغيرات المناخية، والتى باتت من أهم التحديات التى تواجه الدول والمجتمعات وتستلزم التكاتف لدراستها وبيان أسباب ووضع الحلول والمقترحات لمواجهة آثارها وتداعياته على مستقبل الدول العالم، وهو ما فطنت إليه القيادة السياسية، حينما تقدمت مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، والذى بدأت أولى فعالياته "أمس" بمدينة شرم الشيخ.

كما نوه نائب المحافظ إلى بعض الإجراءات والخطوات العلمية التى اتخذتها المحافظة فى هذا الصدد، والتى من أبرزها قرار المحافظ "الدكتور محمد هانى غنيم" بتشكيل لجنة لمواجهة المتغيرات المناخية، "التى يشرف بعضويتها "لتختص بوضع خطة استعدادات لمواجهة التغيرات المناخية المحتملة وإعداد المقترحات الخاصة للحد من خطورة تلك التغيرات، حيث تضم اللجنة ممثلى الجهات التنفيذية والأكاديمية ومنها جامعة النهضة التى تستضيف هذا اللقاء، مثمنا التعاون البناء بين الجامعة والتنسيقية، لعقد هذه الندوة ضمن سلسلة من الجلسات النقاشية لمعرفة آراء المواطنين وتصوراتهم حول القضايا التى سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى بكافة المحافظات ‏، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كافة الاتجاهات.