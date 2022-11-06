اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مواطن من المنوفية: "لدينا شبكة طرق عالمية.. وقضينا على فيروس سى"

الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:00 ص
مواطن من المنوفية: "لدينا شبكة طرق عالمية.. وقضينا على فيروس سى" حسام أبو ساجد المقيم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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الرئيس عبدالفتاح السيسى يعتبر دائما كلمة السر فى إنجاز أى مشروع متوقف أو مشروع من الصعب إنجازه، حيث ينحاز الرئيس دائما لرغبات المصريين واحتياجاتهم.
 
قال حسام أبو ساجد المقيم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن ماتحقق من إنجازات فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية فى مجالات عديده، مضيفا أن مانشهده فى مجال الطرق والكبارى فى شتى أنحاء الجمهورية إنجاز لم يحدث من قبل وساهم فى حل مشاكل أزمة السيولة المرورية .
 
وأكد أن من أهم الإنجازات هو حملة 100 صحة والقضاء على فيروس سي والذى كان يشكل خطر كبير على صحة المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية .
 

السيسى

فيروس سى

الرئيس السيسى اخبار مصر

المدن الجديده



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