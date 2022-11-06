اليوم السابع
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أكرم القصاص
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معًا من أجل مستقبل الأرض.. برنامج افتتاح القمة الرئاسية فى cop27 بشرم الشيخ (إنفوجراف)

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:23 م
معًا من أجل مستقبل الأرض.. برنامج افتتاح القمة الرئاسية فى cop27 بشرم الشيخ (إنفوجراف) برنامج افتتاح القمة الرئاسية فى cop27 بشرم الشيخ

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وسط مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، وبحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 197 دولة، يشاركون فى فعاليات مؤتمر المناخ العالمى الذى تستضيفه مصر، تنطلق غدا القمة الرئاسية التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر.
 
وتستضيف شرم الشيخ، 6 اجتماعات دولية، ضمن فعاليات قمة المناخ، تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، إضافة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.
 
ويستعرض هذا الإنفوجراف برنامج افتتاح القمة الرئاسية فى cop27 بشرم الشيخ يوم الاثنين:
 
برنامج افتتاح القمة الرئاسية فى cop27 بشرم الشيخ
برنامج افتتاح القمة الرئاسية فى cop27 بشرم الشيخ

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

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COP27 Egypt

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COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



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