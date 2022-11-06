اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 21 إرهابيا خلال اشتباكات مع قوات الأمن الصومالية جنوبي البلاد

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:58 م
مصرع 21 إرهابيا خلال اشتباكات مع قوات الأمن الصومالية جنوبي البلاد الجيش الصومالى
أ ش أ

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لقي 21 إرهابيا من مليشيات الخوارج الصومالية مصرعهم، وأصيب 10 آخرون اليوم الأحد، خلال عملية نفذتها أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية في منطقة "غلك سالمو" التابعة لإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.

 
وذكرت وزارة الإعلام الصومالية - في بيان لها بثته وكالة الأنباء الصومالية " صونا" - أن العملية جاءت عقب ورود معلومات استخبارية حول نشاط الخلايا الإرهابية في منطقة " غلك سالمو"، مشيرة إلى أن هذه العملية تعد ضربة كبيرة ضد الإرهابيين، حيث تمكن الجيش الصومالى في غضون أربعة أيام، من القضاء على نحو 200 عنصر من المليشيات الخوراج الإرهابية .


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