اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 07:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسوان

الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:07 ص
مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسوان جثه
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين، اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة السد العالى، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ونقل الجثتين إلى المشرحة.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق السد العالى شرق بمدينة أسوان، ووجود وفيات ومصابين، ووجه مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحالات.
 
وبالانتقال والفحص، تبين ان الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والجثتين إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث

طريق السد العالى شرق

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة