مصرع وإصابة 2 في حادث انقلاب ميكروباص بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق طنطا السنطة انقلاب سيارة ميكروباص بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات متفرقة وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى المنشاوي بطنطا.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا السنطة أمام قرية سبطاس مركز طنطا.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع شخص وإصابة آخر باصابات خطيرة تم التحفظ على الجثة بالمشرحة ونقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.