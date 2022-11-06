مسئول بوزارة البيئة فى بوركينا فاسو لـ"اليوم السابع": CPO27 فرصة لأفريقيا

شرم الشيخ - رباب فتحى

قال روماريك هين، مسئول مكلف فى وزارة البيئة فى بوركينا فاسو، إن دولته من الدول المعرضة بشدة لآثار تغير المناخ، ولهذا تحمل هذه القضية أهمية خاصة لاسيما فى ضوء التحديات الأخرى التى تواجه البلاد.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش اليوم الأول من قمة المناخ كوب 27، أن قمة المناخ هذا العام فرصة لإفريقيا وكل الدول الأفريقية لتوحيد الصف والدفاع عن التوصل إلى اتفاقية جيدة تضمن حقوق القارة، خاصة وإن أغنى الدول هى أكثر الدول التى تصدر انبعاثات ضارة فى العالم.

وحول مطالب بوركينا فاسو فى قمة المناخ، قال إن هناك مطلبين رئيسيين وهما خفض انبعاثات الغاز من الدول الغنية، والتمويل حتى تتمكن الدول من محاربة آثار تغير المناخ والاحترار الحرارى فى العالم عموما وفى إفريقيا على وجه الخصوص.

وسلمت مصر اليوم الأحد، رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( CPO27) المنعقد فى مدينة شرم الشيخ .

وتسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ من رئيس (كوب 26) الدكتور ألوك شارما.

وتستضيف مصر مؤتمر المناخ (كوب 27 ) خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.