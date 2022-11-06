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مسئول بسفارة الكاميرون من كوب27: "مصرنا الحبيبة" دائما دولة ترحب بالجميع

الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:24 م
مسئول بسفارة الكاميرون من كوب27: "مصرنا الحبيبة" دائما دولة ترحب بالجميع عبده بللو محمدو سكرتير أول بسفارة الكاميرون بالقاهرة
شرم الشيخ - رباب فتحى

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قال عبده بللو محمدو، سكرتير أول بسفارة الكاميرون بالقاهرة إن وفدا كبيرا رفيع المستوى من الكاميرون سيشارك فى قمة المناخ كوب 27.
 
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش اليوم الأول من القمة، حول استضافة مصر للقمة، أن "مصر هى مصرنا الحبيبة وكانت دائما دولة ترحب بالجميع ودولة فاعلة على الساحة الدولية، وتساهم بشكل إيجابى فى العالم." 
 
وأكد أن أحد أهداف المشاركة فى القمة هو المرونة والقدرة على التكيف على آثار تغير المناخ، حيث يواجه العالم الآن مظاهر غير مسبوقة وقاسية تؤثر على جميع دول العالم وكل سكان الأرض.
 
وكانت تسلمت مصر اليوم الأحد، رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( CPO27) المنعقد فى مدينة شرم الشيخ .
 
وتسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ من رئيس (كوب 26) الدكتور ألوك شارما.
 
وتستضيف مصر مؤتمر المناخ (كوب 27 ) خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
 
وتقدم سامح شكرى، وزير الخارجية، بالشكر للجميع الدولى على ثقته في منح مصر شرف استضافة الحدث الدولى والأهم على الإطلاق وهو كوب 27، معربا عن ثقته فى أن مصر ستجد كل الدعم والتأييد لنمضى معا فى تحقيق ما نصبو إليه.

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