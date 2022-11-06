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مسؤول أممى: 110 من رؤساء الدول والحكومات يشاركون في فعاليات "COP27"

الأحد، 06 نوفمبر 2022 03:18 م
مسؤول أممى: 110 من رؤساء الدول والحكومات يشاركون في فعاليات "COP27" السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون
أ ش أ

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قال السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، إن 110 من رؤساء الدول والحكومات سيحضرون مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  "COP27"، وسيشاركون فى عدد من الفعاليات.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم الأحد، مع سامح شكرى وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، بشرم الشيخ.


وأضاف ستيل أن مؤتمر "COP27" يشارك به 10 آلاف من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالى 44 ألفا و174 مشاركا.


وتابع أن بند الخسائر والأضرار الذى تم إقراره اليوم ضمن جدول الأعمال يعكس تقدما وسلوكاً إيجابيا ومسؤولا من جانب الأطراف المشاركة فى المؤتمر، سيما وأنه كان مطروحا على مدى 30 عاما دون إقراره.


وأشار إلى أن إقرار هذا البند فى قمة "COP27" تأكيد على حرص الدول الأطراف على التصدى للخسائر والأضرار.


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