مراسل القاهرة الإخبارية بواشنطن: التصويت المبكر بانتخابات التجديد النصفي مستمر

كتب أحمد عرفة

أكد رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، أن الأصوات التي تم الإدلاء بها، خلال عملية التصويت المبكر، لن يتم فرزها إلا مع انتهاء الاستحقاق كاملًا، وتحديدًا خلال فرز صناديق عملية التصويت الاعتيادية بعد أيام.

وأضاف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن عملية التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مستمرة، ولا تزال مؤشرات هذه الأصوات غير معروفة، رغم انتهاء عملية التصويت في عدد من الولايات.

وأوضح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، أن الجمهوريين اعتادوا مهاجمة طريقة التصويت عبر البريد الإلكتروني، إلا أنهم قرروا تغيير هذه الاستراتيجية هذا العام من خلال تشجيعهم للناخبين من ذوي الميول الجمهورية، باستخدام هذه الوسيلة للإدلاء بأصواتهم.

فيما قال ياسر نور الدين مراسل القناة في نيويورك، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يمنى النفس أن يلقى الجمهوريين الغلبة في الكونجرس الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفى، موضحا أن القرارات القادمة خلال عامين الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقابلها الكثير من المعوقات والإلغاء إلى وصل الجمهوريين إلى مقاعد أكثر واستحوذوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ.