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محمود محيى الدين: تخصيص يوم كامل للتنوع البيئى فى قمة COP 27

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:30 ص
محمود محيى الدين: تخصيص يوم كامل للتنوع البيئى فى قمة COP 27 محمود محيي الدين
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إن العالم في وقت حرج، سواء من ناحية الأبعاد السياسية الدولية أو ما يرتبط بالأزمة الاقتصادية ذات الصلة بما اتخذ من إجراءات للتعامل مع جائحة كورونا، وبالتالي فإن الإعداد لمؤتمر COP 27 لم يتطرق إلى التغيرات المناخية فقط.

 

وأضاف محيي الدين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن العامل المناخي قد يكون جزءا من حل الأزمات المختلفة، فالعامل المناخي عبارة عن طاقة جديدة ومتجددة تخفض من الأسعار وتنوع مصادر الطاقة، وكلما جرى خفض التكلفة، كان ذلك له عائد جيد على الأسر والقطاع الإنتاجي في الدولة، فمثلا فإن تكلفة الطاقة من المصادر الشمسية أقل مما كانت عليه منذ10  سنوات بنحو 90%.

 

وتابع: «يجب أن نستفيد من هذه الوثبات التكنولوجية الكبرى التي تجعل هناك تخفيض أكبر في التكلفة، وفي موضوع الغذاء هناك مجالات للتكيف فيما يتعلق بملفات المياه والإنتاج الزراعي وحماية التربة من التصحر وحماية الأرض من الجفاف، ففي شمال مصر هناك تأثر بملوحة التربة، وبخاصة في المناطق الشاطئية، وهو ما يؤثر على التنوع البيولوجي، وسيتم تخصيص يوم كامل في قمة   COP 27  للتنوع البيئي، وسيكون هناك متابعة خلال أسابيع في كندا التي ستستضيف مؤتمرا دوليا في هذا الصدد.

 

 


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