محافظ كفر الشيخ يفتتح المدرسة الثانوية الصناعية النسيجية للبنات بفوة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، مدرسة فوة الثانوية الصناعية النسيجية للبنات إنشاء جديد بتكلفة 16 مليون جنيه، على مساحة 3200 متر مكونة من 15 فصلا، إضافة للمعامل والورش المتعددة ضمن المشروعات الجاري افتتاحها تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضورمحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوة، والدكتور أحمد وعيوع، مدير إدارة فوة التعليمية، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفرالشيخ ونائبه الفصول الدراسية، والورش المتعددة التي شهدت تواجد الطالبات أثناء تصميمهن المنسوجات المتعددة،وطالبات أخريات تقومن بالحياكة على ماكينات الخياطه المتوفرة في المدرسة.

وأكدت الطالبات أثناء تصميمهن المنسوجات والملابس أنهن سيتم تدريبهن في المصانع والورش هنا بمدينة فوة، موجهات الشكر للدولة والمحافظ كفر الشيخ على توفير تلك المدرسة لهن، لإحياء تلك المهنة التراثية التي تشتهر بها مدينة فوه.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن افتتاح المدرسة الثانوية الصناعية النسيجية للبنات خطوة من الخطوات التي تتخذها الدولة للاهتمام بصناعة السجاد والكليم، واحياء تلك الصناعة التي تتميز بها مدينة فوه الأثرية، وسيتم مد المدرسة بأنوال، اضافة لتوفير فرص عمل للطالبات.

ووجه محافظ كفر الشيخ التحية للطالبات وأولياء أمورهن على تشجيعهن على ممارسة تلك المهنة،وللمعلمين والمعلمات على تحاوبهم مع الطالبات.