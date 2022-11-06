محافظ بنى سويف يلتقى الحاجة رضا "سيدة الكرنك" ويقرر تخصيص شقة لها.. صور

فريق المحافظات

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه السيدة: رضا عبد الرحيم، التي عادت إلى أسرتها بمدينة الفشن بعد غياب دام أكثر من 45 عاما، قضتها بمدينة الأقصر، إثر فقدان أسرتها لها في سن السادسة من عمرها،والمعروفة إعلامياً بـ"سيدة الكرنك"، وكان منذ فترة قريبة حديث وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقرر المحافظ تخصيص وحدة سكنية بالإسكان الاقتصادي بمدينة الفشن، وتخصيص كشك لها، مراعاة لظروفها الاجتماعية والمادية، ويساهم عضو مجلس النواب النائب طه أبو الناظر، في تجهيز وفرش الوحدة السكنية وتوفير البضاعة للكشك، لتحقيق الاستقرار المادي والأسرى لها، خاصة بعد الانتهاء من إجراءات نقل بنتها الطالبة بالمرحلة الثانوية إلى مدرسة تابعة لإدارة تعليم الفشن، قادمة من محافظة الأقصر التي كان تقيم بها قبل تعرف أسرتها عليها وعودتها إليها.

كما وجه المحافظ رئيس المدينة، باستمرار التواصل مع الحاجة رضا، والاطمئنان على أحوالها المعيشية والاجتماعية بصفة دورية، معرباً عن سعادته بهذه اللقاء، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لها في أي وقت هي وكافة الحالات الإنسانسة والاجتماعية التي تحتاج للرعاية والحماية، فيما أعربت الحاجة رضا عن تقديرها للمحافظ على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائها والاستماع لاحتياجاتها وتلبية مطالبها، فضلاً عن توجيهاته بتفقد أحوال أسرتها والاطمئنان عليهم من حين لآخر.



محافظ بنى سويف يلتقى الحاجة رضا سيدة الكرنك



محافظ بنى سويف يلتقى الحاجة رضا سيدة الكرنك ويقرر تخصيص شقة لها