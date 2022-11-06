اليوم السابع
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الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:38 م
أكرم القصاص
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محافظ المنوفية يحيل المختصين بمركز شباب بركة السبع للنيابة بمخالفات مالية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:25 م
محافظ المنوفية يحيل المختصين بمركز شباب بركة السبع للنيابة بمخالفات مالية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عددا من المختصين بمركز شباب بركة السبع للنيابة العامة لإعمال شئونها لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والمعدة طبقاً لما ورد بتقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

 

تبين من خلال التحقيقات، قيام المختصين بمركز شباب بركة السبع بأعمال مخالفة بالغة الجسامة تمثلت في إهدار موارد المركز والاستيلاء علي المال العام، وذلك باستغلالهم صفتهم الوظيفية وما تحت أيديهم من دفاتر وأوراق وسجلات ذات قيمة مالية استغلالاً غير مشروع محاولين إدخال الغش والتدليس علي الجهات المعنية متعدين عدواناً غير مشروعاً علي المال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق، وكذا النكول عن القيام بالإجراء اللازم  طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .

 

وأكد محافظ المنوفية، استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .


محافظة المنوفية

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