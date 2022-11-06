في cop27.. ألمانيا: لا يصح تراجع الاهتمام بقضية المناخ بسبب الأزمات الأخرى

كتبت: هناء أبو العز

يشارك المستشار الاتحادي الألماني أولاف شولتس يومي ٧ و٨ نوفمبر بمؤتمر المناخ COP27، الذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ، حيث سيقوم أولا بالإدلاء بالبيان الوطني الخاص بألمانيا، أثناء انعقاد قمة القادة ورؤساء الدول، ورسالته هي: يتعين أن نُقْدم على حماية المناخ بشكل طموح ومتضامن، كما لا يصح أن يتراجع الاهتمام بقضية المناخ بسبب الأزمات الأخرى الحالية.

وبالإضافة إلى المشاركة في القمة رفيعة المستوى، وافتتاح المؤتمر، فإن برنامج المستشار الاتحادي يتضمن المشاركة في فعاليات أخرى، حيث سيقوم بتمثيل ألمانيا لتوضيح بعض الأمور في قضايا بيئية محددة، وسيتم التركيز على المبادرة التي اقترحها المستشار الاتحادي في أثناء انعقاد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة إلماو بإنشاء نادى للمناخ، بحيث يكون هذا النادي بمثابة منتدى مفتوح لمشاركة كافة الدول الملتزمة بتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وما أعقبها من قرارات.

وعليه فسوف يقوم المستشار الاتحادي أولاف شولتس في يوم ٨ نوفمبر بشرم الشيخ، بدعوة الدول المهتمة بهذا الأمر لمناقشته في فعالية جانبية على هامش المؤتمر وتحديده.

وفي بيان أصدرته سفارة ألمانيا، قال أولاف شولتز، إن الحكومة الاتحادية تولي للحد من الأزمة العالمية للمناخ أولوية قصوى، حيث تضطلع ألمانيا بمسئوليتها كدولة صناعية وتود أن تعطي اشارة إلى الدول الأكثر تأثراً بأزمة المناخ أنهم لن يتم تركهم وحدهم لمواجهة تبعات تغير المناخ، لذلك سوف يقوم المستشار الاتحادي شولتس في شرم الشيخ بطرح مسألة التعامل المالي مع الخسائر والأضرار في البلدان الأكثر تأثراً بتغير المناخ.

وعلى هامش المؤتمر سوف يقوم المستشار الاتحادي باغتنام الفرصة لإجراء لقاءات ثنائية مع العديد من القادة ورؤساء الدول والحكومات من عدة دول شريكة. ومن المزمع أن يعقد لقاءً مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سوف يعقد مع سيادته لقاء مائدة مستديرة حول موضوع الهيدروجين الأخضر.

جدير بالذكر أن ألمانيا تعمل من خلال مؤتمر المناخ COP27 على الاسراع في التحول إلى استخدام الطاقة المستدامة على مستوى العالم وكذلك العمل على تقوية الشراكات الدولية من أجل تنفيذ الاجراءات الخاصة بحماية المناخ بشكل أفضل. وإلى جانب المستشار الاتحادي شولتس فسوف يصل في الأيام القليلة القادمة إلى شرم الشيخ وزراء ألمان آخرين للمشاركة بمؤتمر المناخ.