فوز طلاب دمياط في بطولة الجمهورية للسباحة للمرحلة الابتدائية.. صور

أشاد على عبد الروؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وعبد العليم جمعة وكيل المديرية، بأداء أبناء دمياط فى بطولة مدارس الجمهورية للسباحة للمرحلة الابتدائية وذلك بعد فوز العديد منهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية حيث فاز كل من :بسملة محمد الحسينى 100 متر حرة بالمركز الأول 50 م فراشة وفازت ليلى كريم الشربينى بالمركز أول 100 ظهر، والمركز التانى 50 ظهر وجنى عمرو أبو طبل بالمركز أول 50 صدر والمركز اول 100 صدر، وفازت منه أحمد عويضه بالمركز الرابع 200 ظهر، وفازت حبيبة تامر النجار بالمركز ثامن 200 متنوع.

يذكر أن توجيه التربية الرياضية بالمديرية يشرف الان على تصفيات المؤهلة لبطولات الجمهورية فى الألعاب المختلفة للمراحل الثلاثة الابتدائية والاعدادية والثانوية .

وانطلقت بطولة السباحة بنات للمرحلة الابتدائية بحمام سباحة مدرسة رويال بدمياط الجديدة ثم تبعها انطلاق تصفيات تنس طاولة بنين للمرحلة الإعدادية بالصالة الرياضية بفارسكور ثم تصفيات كرة السلة للمرحلة الابتدائية بمدرسة كفر سعد الثانوية، وأمس أقيمت تصفيات الكاراتيه للمرحلة الابتدائية بالصالة الرياضية بفارسكور.

وأقيمت هذه التصفيات بإشراف توجيه التربية الرياضية بقيادة طارق النشوقاتى موجه عام المادة عزة العجوز الموجه الأول للمادة ومكتب توجيه التربية الرياضية بالمديرية.