فصل الكهرباء عن 9 مناطق بنجع حمادي فى قنا.. غدا

وأشارت الوحدة المحلية، إلى أن المناطق التي سوف يتم فصل التيار عنها هي منطقة شارع بورسعيد، خلف المخابز، مدرسة التجارة، الاصلاح الزراعى، شارع التحرير، الشبان المسلمين، منطقة السلخانة، مطحن ناصر، منطقة الحملة الميكانيكية لمجلس المدينة ( ورش المجلس)، من الساعة 6 صباحًا وحتي 9 صباحًا.

ونوهت الوحدة المحلية، أنه على المواطنين تدبير احتياجاتهم في تلك الفترة حتي عودة التيار الكهربائي مرة أخرى.



