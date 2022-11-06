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فصل الكهرباء عن 9 مناطق بنجع حمادي فى قنا.. غدا

الأحد، 06 نوفمبر 2022 03:09 م
فصل الكهرباء عن 9 مناطق بنجع حمادي فى قنا.. غدا قطع الكهرباء - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بقنا، أنه نظرا لإجراء أعمال الصيانة بقطاع الكهرباء بمدينة نجع حمادى، سيتم فصل التيار الكهربى، غدا الاثنين، عن عدد من المناطق.

وأشارت الوحدة المحلية، إلى أن المناطق التي سوف يتم فصل التيار عنها هي منطقة شارع بورسعيد، خلف المخابز، مدرسة التجارة، الاصلاح الزراعى، شارع التحرير، الشبان المسلمين، منطقة السلخانة، مطحن ناصر، منطقة الحملة الميكانيكية لمجلس المدينة ( ورش المجلس)، من الساعة 6 صباحًا وحتي 9 صباحًا.

ونوهت الوحدة المحلية، أنه على المواطنين تدبير احتياجاتهم في تلك الفترة حتي عودة التيار الكهربائي مرة أخرى.

 

 
 

 


الوحدة المحلية بنجع حمادي

مدينة نجع حمادي

فصل التيار الكهرباءي

اخبار قنا



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