اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالعاصمة 17

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:32 م
غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالعاصمة 17 حالة الطقس - ارشيفية
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق متفرقة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 27  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.
 
 
 
 
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الجمعة المقبل

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:38 ص

شبورة على الطرق وطقس مائل للحرارة نهارا.. والصغرى بالعاصمة 17 درجة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 08:00 ص

حالة الطقس اليوم الأحد 6/11/2022 فى مصر

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:00 ص

الكلام فى التريند على إيه؟.. قمة المناخ تتصدر وأنظار العالم تتجه صوب مصر.. تعاطف مع سيلينا جوميز بعد فيلمها الوثائقى my mind & me.. زاهى حواس يحتفل بمئوية اكتشاف توت عنخ آمون.. واهتمام بالطقس وأسعار الذهب بمصر

السبت، 05 نوفمبر 2022 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة