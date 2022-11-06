غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالعاصمة 17

كتب ـ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق متفرقة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.