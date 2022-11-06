طوق نجاة الأرض بشرم الشيخ..cop27 بعيون الصحافة الإقليمية والعالمية (إنفوجراف)

أصبحت مدينة شرم الشيخ محط أنظار العالم في الوقت الحالي، بسبب انطلاق مؤتمر المناخ cop27 ، الذى ينعقد في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر، وأبرزت الأهمية العالمية والإقليمية للمؤتمر، في التوصل لحلول مناسبة لأزمة تغير المناخ الذى يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، مع استضافة مصر قادة العالم.

وانطلقت القمة الـ27 للمناخ فى شرم الشيخ وسط زخم عربى ودولى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، وأشاد الحضور بأهمية تلك القمة، وقدرات مصر على تنظيمها رغم التحديات التى يواجهها العالم حاليا، والتى انعكست على الإقليم.