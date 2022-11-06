اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طوق نجاة الأرض بشرم الشيخ..cop27 بعيون الصحافة الإقليمية والعالمية (إنفوجراف)

الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:55 م
طوق نجاة الأرض بشرم الشيخ..cop27 بعيون الصحافة الإقليمية والعالمية (إنفوجراف) قمة المناخ cop27 فى عيون الصحافة الإقليمية والعالمية (إنفوجراف)

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أصبحت مدينة شرم الشيخ محط أنظار العالم في الوقت الحالي، بسبب انطلاق مؤتمر المناخ cop27 ، الذى ينعقد في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر، وأبرزت الأهمية العالمية والإقليمية للمؤتمر، في التوصل لحلول مناسبة لأزمة تغير المناخ الذى يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، مع استضافة مصر قادة العالم.

وانطلقت القمة الـ27 للمناخ فى شرم الشيخ وسط زخم عربى ودولى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، وأشاد الحضور بأهمية تلك القمة، وقدرات مصر على تنظيمها رغم التحديات التى يواجهها العالم حاليا، والتى انعكست على الإقليم.

الصحافة الإقليمية والدولية

 

 

 

 


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قمة المناخ 2022

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قمه المناخ شرم الشيخ

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أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



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