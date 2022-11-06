ضبط 11500 عبوة زيت وبسكويت وجبن مجهولة المصدر بحملة تموينية في القليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والصناعية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتعليمات عيد عبد الله أبو زيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، منال إحسان وكيلة المديرية، ومجدى عبد الكريم مساعد مدير المديرية.

وأوضحت المديرية، فى بيان لها، أنه تشكلت، اليوم الأحد، حملة مكبرة من إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، لتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والصناعية.

وتمكنت الحملة من ضبط هايبر ماركت بحوزته سلع غذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها وهى 4000 عبوة مرقة دجاج، و1000 عبوة فريسكا، و2000 عبوة بسكوت، و400 عبوة جبن مثلثات، و500 عبوة جبن أبيض، و60 كيلو قهوه تركى، كما تم ضبط هايبر ماركت بحوزته سلع بدون فواتير (مجهولة المصدر)، وتم التحفظ على طن ونصف سكر، و2400 عبوة زيت، و1200 عبوة مياه معدنية، وتحررت محاضر بتلك المخالفات، وفى انتظار قرار جهات التحقيق بشأنها.