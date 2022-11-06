اليوم السابع
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صادرات مواد البناء ترتفع لـ5.10 مليار دولار أول 9 أشهر من 2022

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:06 م
صادرات مواد البناء ترتفع لـ5.10 مليار دولار أول 9 أشهر من 2022 مواد بناء- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد ارتفاع صادرات القطاع للفترة من يناير الى سبتمبر 2022 لتسجل قيمة قدرها 5 مليار و105مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 والتي حققت الصادرات فيها قيمة قدرها 4 مليار و785 مليون دولار بزيادة بنسبة 7%.
 
وخلال النصف الأول من 2022 كشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022 بنسبة 20% لتصبح 3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 والتي سجلت قيمة قدرها 3 مليارات و80 مليون دولار.
 
وارتفعت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليار و345 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%.
 
صادرات القطاع كانت سجلت ارتفاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
 

صادرات مواد البناء

صادرات مصر

صادرات مصر من مواد البناء

الصادرات المصرية من مواد البناء



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