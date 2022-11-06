سيدة من كفر الشيخ: "احنا فى أمان بجيشنا وشرطتنا.. وإنجازات الرئيس فى كل مكان"

كفر الشيخ- محمد سليمان

لم تكن الإنجازات والمشروعات الضخمة التى تظهر بين الحين والآخر على أرض الواقع، وعجلة الإنتاج التى تدور، لتظهر للنور لولا ما تحقق من أمن وأمان على مدار السنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى استعاد الأمن للبلاد، حيث عاد الهدوء لكل ربوع الجمهورية، وبات المواطن يتحرك فى أى وقت خلال الـ24 ساعة آمنا مطمئنا

وقالت نسمة العافي، من أهالي محافظة كفر الشيخ، إن الدولة أقامت العديد من المشاريع في كافة المحافظات، إضافة لإقامة الطرق المتعددة، فقد كنا نعاني من التوجه من كفر الشيخ للقاهرة، ونظل بالساعات بالطرق، أما الآن تغير الحال، بإقامة العديد من الطرق ومنها الطريق الأقليمي، إضافة للمشروعات التي شهدتها كفر الشيخ ، مؤكدة أننا نعيش في أمان بجيشنا وشرطتنا، وانجازات الرئيس في كل مكان.

وأضافت نسمة، للأسف هناك من يريد التخريب ولا يعرفون حقيقة ما يدور على الارض من مشروعات وانجازات، وهؤلاء خارج مصر لا يشغلهم إلا بث الفيديوهات المغرضة، فكان الأولى عليهم أن يروا الحقيقة ويتحدثون عنها، ولكنهم يريدون إلا الخراب والدمار، وللاسف يغفلون أن مصر الامن والامان محمية من الله عز وجل، وستظل قويه، و100 مليون مصري معاك ياسيسي.