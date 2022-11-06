سوق على مهلك.. المرور تحرر 20 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (89426) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (20913) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 825 مخالفة السير بدون تراخيص و8 دراجات نارية مخالفة و14 مخالفة موقف عشوائى و10 مخالفات لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.