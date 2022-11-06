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سوء الأحوال الجوية سبب تحطم مروحية فى إيطاليا ومقتل 7 أشخاص

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:26 ص
سوء الأحوال الجوية سبب تحطم مروحية فى إيطاليا ومقتل 7 أشخاص إيطاليا
كتبت ـ فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "فوجى توداى" الإيطالية، إن طائرة مروحية تحطمت فى إيطاليا وقتل في حادث سقوط المروحية فى منطقة فوجيا  7 أشخاص، وذلك بسبب عواقب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن والد نائب فورلي السابق كارلو أوجو دي جيرولامو من بين القتلى في حادث مروحية وقع في منطقة فوجيا، وتم العثور على بقايا المروحية بعد عمليات بحث طويلة بالقرب من منطقة فوجيا .

وكان من بين الضحايا طبيب غرفة الطوارئ في سان سيفيرو، واثنين من أفراد الطاقم، وطيار ومساعده من فوجيا، وعائلة من السياح السلوفيينين وطفل.

وكانت الطائرة فقدتالاتصال  اللاسلكى فجأة واختفت من الرادارات في المنطقة الواقعة جنوب ايريسينا، حيث بدأت عمليات البحث من قبل رجال الإطفاء مع نشر حوالى 115 من رجال الإنقاذ في طائرات هليكوبتر ، وذلك بعد سقوط الطائرة وتحطمها بسبب الأحوال الجوية السيئة.

 

 


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