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سعر الأسماك فى الأسواق اليوم.. البلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها

الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:00 ص
سعر الأسماك فى الأسواق اليوم.. البلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها سمك - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار السمك، اليوم الأحد 6-11-2022  استقرارًا ملحوظًا، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 33 جنيهًا و39 جنيها سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 28 و32 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 75 إلى 105 جنيهات.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 73 إلى 104 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى 65 إلى 104 جنيهات.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 28 إلى 52 جنيها، والمكرونة السويسى 62 إلى 104 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 104 جنيهات، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 150 إلى 260 جنيها، السبيط 105 إلى 215 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو مقاس 2 فتراوحت أسعاره ما بين 160 و270 جنيها، والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 64 إلى 155 جنيها.


سعر الأسماك

سعر السمك

سعر السمك اليوم

اسعار السمك اليوم



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