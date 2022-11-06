رئيس جامعة الأقصر يتابع سير امتحانات القبول بالدبلوم التربوى الخاص.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، سير امتحانات الدبلوم التربوي الخاص، وذلك بمقر كلية الحاسبات والمعلومات، يرافقه الدكتور السعدي الغول عميد كلية الألسن بالغردقة والمشرف العام على سير الامتحانات، والدكتور ممدوح كامل المشرف على مقر الدراسات العليا التربوية، وأحمد الفاضل أمين كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر.

وتفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سيرها وتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطة الجامعة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع ضرورة ترك مسافات مناسبة بين الطلاب، وتوفير كافة سبل الراحة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، حيث أدى الامتحانات القبول للدبلوم الخاص، والتي تأتي طبقًا للبروتوكول المبرم بين جامعتي الأقصر وكلية التربية بالغردقة فرع جنوب الوادي، حوالي 400 طالب وطالبة.

كما استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وفداً من منطقة وعظ الأقصر، لبحث سبل تجديد بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، في عقد ندوات دينية وتثقيفية لطلاب الجامعة، حيث ضم وفد منطقة وعظ الأقصر كل من؛ الشيخ عمر سيد أبو خليل، مدير عام المنطقة، والشيخ محمد علي محمد، المنسق الإعلامي، والشيخ حمدي زكي، واعظ بالأزهر.

وفي بداية اللقاء نقل مدير منطقة وعظ الأقصر، تحيات وتقدير الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لرئيس جامعة الأقصر، لنجاح التعاون المشترك، ثم تناول اللقاء بحث سبل تجديد بروتوكول التعاون المستمر والمثمر بين المنطقة والجامعة وفروع الكليات التابعة لها، لعقد عدد من الندوات الدينية والتثقيفية، في إطار قواعد الأمن والسلم المجتمعي ونشر صحيح الدين الإسلامي الوسطي بين طلاب الجامعة ومحاربة الغلو والأفكار الشاذة والمتطرفة.



امتحانات القبول بالدبلوم التربوي الخاص



رئيس جامعة الأقصر يتابع سير امتحانات القبول