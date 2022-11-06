جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

يذكر أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميلانو علي رحلة طائرة خطوط neos اشتبه چورج صفوت مأمور الجمرك في أحد الركاب القادمين من إيطاليا، وتم تمرير الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أميرة إسماعيل مأمور الفحص فأفادت بوجود عدد من زجاجات الأدوية .

وبالعرض على ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة قام بتكليف شرين كمال الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب تبين وجود عدد من اشرطة عقار الترامادول المخدر وزجاجات عقار الكونترامال المخدر، وقرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وعرض الراكب والمضبوطات علي النيابة المختصة

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحةالجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.