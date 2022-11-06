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توفير تطبيق خاص بحجز السيارات الكهربائية لنقل المشاركين بمؤتمر المناخ COP 27

الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:29 م
توفير تطبيق خاص بحجز السيارات الكهربائية لنقل المشاركين بمؤتمر المناخ COP 27 قمة المناخ
كتب ــ سيد الخلفاوى

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قالت وزارة النقل، إن شركتى جنرال موتورز والمنصور للسيارات، وفرتا، باعتبارهما الشريك الحصرى للتنقل للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، 150 سيارة كهربائية للعمل فى خطة نقل الوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ، ويتم ذلك من خلال تطبيق علي الموبايل وبمنظومة ذكية متطورة تسمح للمشاركين في المؤتمر بحجز سيارات كهربائية لتسهيل انتقالاتهم خلال أيام انعقاده، كما يمكن عن طريق التطبيق الذي أطلق عليه COP 27 E-DRIVE حركة لتنظيم إدارة وتشغيل أسطول السيارات بشكل فعال ومنظم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوجه المستدام نحو نقل أخضر وبالتعاون مع وزارة النقل.

 

لتحميل التطبيق اضغط هنا:

وتستضيف مصر قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop 27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

وتسعى مصر، التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثها المدمرة.

 


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