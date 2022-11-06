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تقرير هندي: نيودلهي تنخرط بشكل كامل في عملية المناخ وتدعم جهود مصر فى كوب27

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:19 م
تقرير هندي: نيودلهي تنخرط بشكل كامل في عملية المناخ وتدعم جهود مصر فى كوب27 المناخ
أ.ش.أ

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ذكرت صحيفة تايمز أوف إينديا الهندية، أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، ستنطلق اليوم الأحد في شرم الشيخ في مصر، حيث يرأس وزير البيئة والغابات وتغير المناخ بوبندر ياداف، الوفد الهندي في المؤتمر.

ونسبت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني- إلى ياداف قوله: لقد اجتمع العالم للتداول بشأن إيجاد طرق مستدامة لمكافحة تغير المناخ، ويتعين أن يكون كوب 27 هو مؤتمر العمل مع تحقيق الإنجازات الرئيسية التي تركز بشكل خاص على تعريف تمويل المناخ ،ونتائج التكيف فضلا عن الخسائر والأضرار.

من جانبه ذكر موقع إير نيوز الهندي أن الهند تنخرط بشكل كامل في هذه العملية وتدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية ،من أجل تحقيق نتائج جوهرية في قمة المناخ، حيث تحتشد البلدان معا لاتخاذ إجراءات نحو تحقيق أهداف المناخ الجماعية في العالم على النحو المتفق عليه ،بموجب اتفاقية باريس وسيشارك في المؤتمر رؤساء الدول والحكومات، وعدد من المسئولين. 

وتعليقا على ذلك أعلنت قالت وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ الهندية، إن نيودلهي ملتزمة بالعمل المحلي والتعاون متعدد الأطراف، بشأن تغير المناخ وستواصل محاربة جميع المخاوف البيئية العالمية من خلال الدعوة لحماية موطن كوكب البشرية.

كذلك تتطلع الهند -بحسب التقرير- إلى إحراز تقدم كبير في المناقشات ذات الصلة بتمويل المناخ والوضوح بشأن تعريفه، إذ لم يتحقق بعد الهدف المتمثل في تقديم 100 مليار دولار أمريكي سنويا لتمويل المناخ بحلول عام 2020 وكل عام بعد ذلك حتى عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن ممثلي أكثر من 190 دولة بما في ذلك العديد من رؤساء الحكومات والوزراء والمسؤولين، سيجتمعون خلال الـ12 يوما القادمة لبتبادل الأفكار والرؤى حول هذه الفجوات من أجل البحث عن حلول خلال المؤتمر.

 


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