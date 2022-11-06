تحصين 42 ألف رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة فى الغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، أن المديرية بدأت فى تنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين المواشى الصغيرة "الأغنام والماعز" ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك بتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف أنه تم تحصين 42 ألفا و500 حيوان من الماعز والأغنام حتى الآن، مشيرًا إلى انه تم صرف كافة اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة للتحصين، كما تم حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات (الأغنام – الماعز).

كما ناشد مدير المديرية جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

وأوضح مدير المديرية أن هناك لجان من الأطباء والمعاونين تقوم بالمرور على المنازل والحظائر لتحصين الحيوانات، بجانب الأخرى المكلفة بهذا الشأن فى الوحدات أو فى لجان مركزية داخل القرى، وأن التحصين أمن وفعال ومتوفر وثمن التحصين 3 جنيهات للحيوان من الأغنام اوالماعز، وحال وجود أى شكوى على المواطنين يرجى التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطرى على تليفون 3332574، وتوصى المديرية المواطنيين أهالى المحافظة ومربى المجترات الصغيرة بضرورة تحصين مواشيهم حفاظا وحماية لهم.