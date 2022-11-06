بشرى لمرضى التقزم.. المركز القومى للبحوث يوفر حقن جديدة تؤخذ تحت الجلد

كتبت أمل علام - فاطمة خليل

تمكن فريق من المركز القومى للبحوث لعلاج مرض التقزم، حيث يتكون الفريق من الدكتورة والدكتورة منى صبري عجلان، المشرف على عيادة تشوهات العظام الوراثية، والدكتور عادل عاشور أستاذ طب الأطفال والوراثة بالمركز القومى للبحوث، والدكتورة رشا محب الحسينى، الباحث بقسم الوراثة، بتوفير علاج وافقت عليه هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية FDA، فى عيادة تشوهات العظام بالمركز القومى للبحوث للمرضى والذى يتم توفيره لهم على نفقة الدولة أو التامين الصحى.

وأوضح الدكتور عادل عاشور، فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع"، إن العلاج عبارة عن حقن تؤخذ بشكل يومى تحت الجلد وتحت إشراف طبى للأطفال بعد سن سنتين من العمر.

وأكد الدكتور عادل عاشور أستاذ طب الأطفال بالمركز لقومى للبحوث، أن نقص تعظم الكراديس ويعرف باللغة الإنجليزية باسم (Achondroplasia)‏ هو أحد الأمراض الوراثية التى تصيب الهيكل العظمي، وهو مرض يؤثر على نمو العظام الطويلة ويعتبر الأكثر شيوعا بينها، ويسبب العديد من الأعراض منها: قصر شديد فى القامة "القزامة"، حيث عادة لا يتعدى طول الشخص المصاب عند البلوغ 131 سم في الذكور و124 سم في الإناث، حيث يتسبب فى قصر القامة غير المتناسب، أو قصر في الأطراف، كبر غير متناسق في حجم الرأس مع بروز في الجبهة، وتسطح في الأنف، كذلك انحناء او تحدب في العمود الفقري.

وأضاف، تقوم عيادة تشوهات العظام والأطراف الوراثية بالمركز القومي للبحوث بتقديم خدمة التشخيص الاكلينيكى الدقيق للمرضى وذلك عن طريق نخبة من الأطباء المتخصصين بالمجال وتحت إشراف ومتابعة الأطباء ويتوافد على العيادة المئات من الحالات التي تعاني من أمراض مختلفة تصيب الهيكل العظمى مثل التقزم وحالات تكسر العظام الزجاجية ومرضى تخزين عديد السرايد MPS والعديد من الأمراض الاخرى، وذلك يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع للمتابعة وتلقى العلاج المناسب، الحصول على النصح والمشورة الوراثية لتجنب المضاعفات، كما تساعد في التشخيص المبكر لهذه الأمراض أثناء الحمل وعمل التحاليل الوراثية اللازمة.

وتابع، أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة التشخيص والعلاج فإن المريض غالبا لا يتحمل هذه التكلفة بل يتم الصرف عليها من خلال مشاريع بحثية أو عن طريق الدولة ممثلة في قطاع التامين الصحى لأطفال او نفقة الدولة.