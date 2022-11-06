براءة عامل من تهمة حيازة "هيروين" فى القاهرة

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة عامل من تهمة حيازة مواد مخدرة "هيروين"، وتعود أحداث الواقعة، عندما اشتبهت قوة أمنية في أحد الأشخاص يقف على جانبى الطريق، وعقب مشاهدته رجال الشرطة ارتبك، وبتفتيشه عثر بداخله على لفافتين بهما مخدر "الهيروين"، فتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وفى جلسة اليوم أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، دفع نبيل إسحاق محامى المتهم ببطلان القبض والتفتيش، وعدم تصور معقولية الواقعة، لتقضى المحكمة ببراءة المتهم.