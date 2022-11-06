انطلاق برنامج "موهبتى فى مدرستى" لاكتشاف الموهوبين بمدارس بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نفذت إدارة الموهوبين بإدارة بنى سويف التعليمية تحت إشراف محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد عزت مدير إدارة بنى سويف التعليمية، برنامح "موهبتى فى مدرستى" داخل مدارس الإدارة.

ونفذت إدارة الموهوبين بإدارة بنى سويف التعليمية برئاسة رينيه مكرم مسؤول الموهوبين بالإدارة، أولى ورش العمل الخاصة بالبرنامج داخل مدرسة باروط التجارية بنات، بحضور الموهوبين من طالبات القرية بمدارس باروط التجارية بنات والإعدادية بنات والفنية بنات والمجمع 1 و2 والمدرسة التجريبية للغات.

وشهدت ورشة العمل مشاهدة الموهوبين فى مجالات الرسم والإلقاء والشعر والغناء من مدارس قرية باروط، وقالت رينية مكرم مسؤول الموهوبين بإدارة بنى سويف التعليمية، إن برنامج موهبتى فى مدرستى يهدف إلى اكتشاف الموهوبين فى جميع المجالات الفنية والثقافية والفنية والعلمية مشيره الى ان البرنامج يستهدف جميع طلاب التعليم قبل الجامعى .

وأضافت رينية مكرم أن البرنامج ينقسم إلى مجموعتين المجموعة الأولى يتم تنفيذها داخل كل قرية تضم جميع مدارس القرية خلال يوم دراسى واحد، مشيره الى أن المرحلة الثانية تضم كافة الطلاب الموهوبين فى جميع المجالات والذين تم اختيارهم فى المراحل التعليمية المختلفة على مستوى الإدارة التعليمية، مؤكدة أن المرحلة الثالثة من البرنامج يتم خلالها عقد ورش عمل للموهوبين الذين تم اختيارهم على مستوى الإدارات التعليمية لاختيار الموهوبين على مستوى المديرية.