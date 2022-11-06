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المستشار الروسى لتغير المناخ يهنئ مصر لإطلاق مؤتمر "COP 27"

الأحد، 06 نوفمبر 2022 09:18 م
المستشار الروسى لتغير المناخ يهنئ مصر لإطلاق مؤتمر "COP 27" COP 27
أ ش أ

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هنأ روسلان ايديلغيرييف مستشار رئيس روسيا الاتحادية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشئون المناخ مصر بمناسبة اطلاق مؤتمر ( كوب 27 ).

وقال في بيان لسفارة روسيا بالقاهرة:" نهنئ الأصدقاء المصريين بمناسبة بدء رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ( كوب 27 )، تواجه البشرية اليوم العديد من التحديات، بما في ذلك ضرورة مكافحة الاحتباس الحراري التي تتطلب الجهود المتضافرة."

وأضاف أن روسيا تؤمن أن مصر ستساعد الدول الآسيوية والأفريقية على التعبير عن تطلعاتها ومواقفها من أجندة المناخ، بما في ذلك في مجال التمويل.. موضحا: "نحن ملتزمون بالتعاون العملي وغير المسيس على أساس العمل المناخي والالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والالتزام بالقضاء على الفقر والجوع في البلدان النامية والأقل نموا."

وذكر أن روسيا تعتزم الاستمرار في تزويد البلدان الأكثر احتياجا خاصة في القارة الأفريقية، بالأغذية والأسمدة وغيرها من المنتجات ذات الأهمية الحيوية.


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