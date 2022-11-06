المسؤول الأممي لتغير المناخ يستهل كلمته بجملة لصاحب نوبل نجيب محفوظ

كتب سمير حسنى

قدم سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، الشكر لرئيس مؤتمر الأطراف المنتهية ولايته وفريق ، وقال "ستيل" أود أن أهنئ رسميًا الرئاسة المصرية ووزير الخارجية سامح شكرى على انتخابه، مؤكدا أن عهدا جديدا سيبدأ بتنفيذ الأمور بشكل مختلف، حيث منحت اتفاقية باريس الاتفاق والخطة، وقمة شرم الشيخ ستنقلنا إلى مرحلة التنفيذ.

واستشهد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، بجملة للروائى الكبير الراحل صاحب نوبل نجيب محفوظ، قائلا خلال فعاليات كوب 27 المقامة بشرم الشيخ،: "يمكنك أن تقيس مدى ذكاء الشخص، بناء على إجاباته، وتختبر مدى حكمته بأسئلته التي يطرحها".

قال سيمون ستيل، إن تنفيذ الاتفاقية تقع على عاتق الجميع في كل مكان في العالم وعلى الجميع فعل ما بوسعهم لمعالجة أزمة المناخ، مشيرا في هذا الصدد الى الوضع الجيوسياسى والجائحة التي ضربت العالم، داعيا إلى تحويل الكلام الى أفعال وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتغير المناخ.

طالب بالتركيز على 3 مسارات مهمة ، أولها إظهار هذه النقلة التحويلية الى تنفيذ والمفاوضات الى أفعال ملموسة والامتثال إلى اتفاق باريس والتشجيع بالخطوات الكبيرة التي حدثت في بعض القطاعات ، والنظر الى البنى المالية العالمية لتناسب التزامات باريس، ثانيا:، تخفيف التأثير والتكيف وتعزيز التمويل لمعالجة التأثيرات وما يدور في قاعات المفاوضات ينبغي أن ينعكس خارجها، وثالثا تعزيز مبدأ الشفافية والموثوقية البيئية.

كشف عن أن 24 بلدا فقط تقدمت بخططها منذ كوب 26 ، مختتما: لدينا 170 بلدا يبنغى أن تعزز التزاماتها الوطنية هذا العام.