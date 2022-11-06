اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المسؤول الأممي لتغير المناخ يستهل كلمته بجملة لصاحب نوبل نجيب محفوظ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:32 م
المسؤول الأممي لتغير المناخ يستهل كلمته بجملة لصاحب نوبل نجيب محفوظ المسؤول الأممى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، الشكر لرئيس مؤتمر الأطراف المنتهية ولايته وفريق ، وقال "ستيل" أود أن أهنئ رسميًا الرئاسة المصرية ووزير الخارجية سامح شكرى على انتخابه، مؤكدا أن عهدا جديدا سيبدأ بتنفيذ الأمور بشكل مختلف، حيث منحت اتفاقية باريس الاتفاق والخطة، وقمة شرم الشيخ ستنقلنا إلى مرحلة التنفيذ.

 

واستشهد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، بجملة للروائى الكبير الراحل صاحب نوبل نجيب محفوظ، قائلا خلال فعاليات كوب 27 المقامة بشرم الشيخ،: "يمكنك أن تقيس مدى ذكاء الشخص، بناء على إجاباته، وتختبر مدى حكمته بأسئلته التي يطرحها".

 

قال سيمون ستيل، إن تنفيذ الاتفاقية تقع على عاتق الجميع في كل مكان في العالم وعلى الجميع فعل ما بوسعهم لمعالجة أزمة المناخ، مشيرا في هذا الصدد الى الوضع الجيوسياسى والجائحة التي ضربت العالم، داعيا إلى تحويل الكلام الى أفعال وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتغير المناخ.

 

طالب بالتركيز على 3 مسارات مهمة ، أولها إظهار هذه النقلة التحويلية الى تنفيذ والمفاوضات الى أفعال ملموسة والامتثال إلى اتفاق باريس والتشجيع بالخطوات الكبيرة التي حدثت في بعض القطاعات ، والنظر الى البنى المالية العالمية لتناسب التزامات باريس، ثانيا:، تخفيف التأثير والتكيف وتعزيز التمويل لمعالجة التأثيرات وما يدور في قاعات المفاوضات ينبغي أن ينعكس خارجها، وثالثا تعزيز مبدأ الشفافية والموثوقية البيئية.

 

كشف عن أن 24 بلدا فقط تقدمت بخططها منذ كوب 26 ، مختتما: لدينا 170 بلدا يبنغى أن تعزز التزاماتها الوطنية هذا العام.

 

 


نجيب محفوظ

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد م…

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مصر تتسلم رسميا رئاسة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27.. سامح شكرى: مصر لن تدخر جهدا فى قيادة العمل الدولى لمواجهة تغير المناخ.. ورئيس مؤتمر كوب 26 يعلن افتتاح أعمال مؤتمر الأطراف الـ27 فى شرم الشيخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:10 م

رئيس مؤتمر كوب 26 يعلن افتتاح أعمال مؤتمر الأطراف الـ27 في شرم الشيخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:53 ص

مبعوث رئيس مؤتمر كوب 27: لا وقت للتفاوض وقمة شرم الشيخ هدفها التنفيذ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:10 ص

مفاوضة عن الاتحاد الأفريقى: كوب 27 قمة التنفيذ وندعو الدول للوفاء بالتزاماتها

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:58 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة