الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الإستوائية "باينج" لـ156 قتيلا و141 مصابا

وذكر المجلس في تقرير أوردته قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه لا يزال هناك 37 شخصا في عداد المفقودين، مضيفا أن حوالي مليون فلبيني تضرروا من العاصفة من بينهم 954 شخصا يعيشون في مراكز الإيواء المؤقتة حتى الآن.

وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بلغت قيمتها 3ر4 مليار بيسو فلبيني، في حين بلغت قيمة الأضرار في قطاع الزراعة 08ر3 مليار بيسو فلبيني.

وقد ضربت العاصفة "باينج" أجزاء من الفلبين الأسبوع الماضي؛ حيث تم تسجيل غالبية الأضرار والضحايا في منطقة "بانجسامورو" التي تتمتع بحكم ذاتي في جزيرة "مينداناو" جنوب البلاد.