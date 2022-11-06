الصرف الصحي بالإسكندرية يرفع حالة الطوارئ بسبب هطول الأمطار غدا

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رفع حالة الطوارئ استعدادا للأمطار غدا الاثنين على المحافظة ، بناء على توقعات هيئة الأرصاد بأمطار تصل إلي ( 40% )

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه تم رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من صباح غدا الإثنين، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان حالة الطقس المتوقعة الوارد من هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع بدءا من الغد سقوط امطار خفيفة قد تصل لمتوسطة على مناطق من محافظة الاسكندرية بنسبة حدوث (%40) وأن يسود طقس معتدل الحرارة علي الأجواء لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وعليه توقف الاجازات و بدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا باول.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.