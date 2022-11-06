اليوم السابع
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الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ145 ألف متردد على العيادات التخصصية بالغربية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:08 م
الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ145 ألف متردد على العيادات التخصصية بالغربية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 145 ألفا و600 متردد على العيادات التخصصية بمحافظة الغربية خلال شهر أكتوبر 2022، والبالغ عددها 200 عيادة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية المختلفة.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في تخصصات (القلب، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الجراحة، الرمد، العلاج الطبيعي، النساء، الجلدية، الأسنان، الباطنة، طب وتنظيم الأسرة، الأطفال، غير القادرين)، إلى جانب الخدمات التكميلية التي تضمنت الأشعات والتحاليل.
 
وأضاف "عبدالغفار" أن العيادات التخصصية تقدم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، حيث بلغ عدد المترددين لتلقي خدمات المبادرات 29 ألفا و755 متردد خلال شهر أكتوبر الماضي، لافتاً إلى عقد 1580 ندوة توعوية داخلية وخارجية للمواطنين المستهدفين البالغ عددهم 35 ألفا و345 ألف مواطن.
 
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل صحة الغربية، أن اختيار الوحدات الصحية التي تم إدخال خدمات العيادات التخصصية بها يأتي وفقاً لخرائط صحية ذات منهجية علمية، حيث تم إطلاق العيادات في مراكز (السنطة، محلة أول، محلة ثان، طنطا أول، طنطا ثان، سمنود، كفر الزيات، قطور، بسيون، زفتى)، مؤكداً توافر الفرق الطبية والإدارية، فضلاً عن توافر أرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
 
ولفت وكيل وزارة الصحة إلى استمرار حملات المرور المكثف على العيادات للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة ومعايير السلامة والصحة المهنية ومعايير مكافحة العدوى، فضلاً عن التأكد من انتظام الفرق الطبية، لضمان جوده الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

الصحة

الغربية

الخدمات الطبية

المحافظات



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