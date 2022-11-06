الصحة تخصص خطين ساخنين لوفود مؤتمر المناخ للاستفسار عن الخدمات الطبية

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تخصيص خطين ساخنين، للوفود المشاركة في قمة المناخ 112و123 للاستفسار عن الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة خلال المؤتمر، فضلاً عن توفير QR code يتم قراءته من خلال الهواتف المحمولة، ويحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات الطبية وأماكن تمركزها بمدينة شرم الشيخ.

وكانت وزارة الصحة والسكان، اعلنت تنفيذ خطة التأمين الطبي لقمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27) والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن محاور خطة التأمين الطبي للمؤتمر تضمن (الخدمات العلاجية، الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية)، حيث تهدف الخطة إلى حماية المشاركين بالمؤتمر من الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة، والحماية من التعرض للأزمات والحوادث الصحية، وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ في الوقت المناسب، تقديم الخدمات العلاجية الضرورية لضيوف المؤتمر، فضلاً عن توفير الفحوصات التشخيصية وحجز الحالات المرضية في المستشفيات.

وأوضح «عبدالغفار» أن الخدمات الإسعافية تتضمن تخصيص 170 سيارة مجهزة بوحدات عناية مركزة، موزعة في محيط القاعات التي تشهد فعاليات المؤتمر، ومناطق إقامة وتحركات الوفود، بالإضافة إلى توزيع سيارات إسعاف على المحاور الرئيسية والمناطق الحيوية ومنافذ دخول محافظة جنوب سيناء.