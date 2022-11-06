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السفير المصرى لدى البرتغال يشارك فى مائدة مستديرة حول cop27

الأحد، 06 نوفمبر 2022 10:05 ص
السفير المصرى لدى البرتغال يشارك فى مائدة مستديرة حول cop27 جانب من مشاركة السفير المصرى
كتب: أحمد جمعة

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شارك السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى الذي نظمته مجموعة  Energias de Portugal “EDP”، حول مؤتمر المناخ ،COP27 والتحول في مجال الطاقة تحت عنوان "من السياق الوطني إلى المسرح العالمي".

وتعد المجموعة رائدة في مجال إنتاج وتوزيع وتجارة الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر وتعمل في 29 سوق حول العالم.

وألقى السفير وائل النجار كلمة ركز فيها على إدراك الرئاسة المصرية لحجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية، والتي ألقت بظلالها على قطاع الطاقة العالمي، وإيمانها بأن مؤتمر المناخ يوفر فرصة حقيقية لإظهار الوحدة والتآزر الدولي للتغلب على التحديات من خلال التنفيذ الفعال للالتزامات، وتطرق إلى رؤية الرئاسة المصرية، ومحاور عملها، والأيام الموضوعية، والمبادرات التي سيتم إطلاقها خلال المؤتمر، كما تناول الجهود الوطنية المبذولة في مجال الطاقة المتجددة وتنمية قطاع الغاز الطبيعي، واستراتيجية مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة.

شارك بالحضور الفعلي وعبر الإنترنت في المائدة المستديرة تمثيل رفيع المستوى تضمن سكرتير الدولة البرتغالي للبيئة والطاقة، والرئيس التنفيذي لمجموعة EDP، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي المجموعة، والرئيس التنفيذي لمجموعة GALP الرائدة في مجال النفط والغاز، ومدير شريك بمجموعة بوسطن للاستشارات، فضلاً عن سفراء المملكة المتحدة، والبرازيل، وممثلين عن السفارة الأمريكية والإسبانية.

 

 


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