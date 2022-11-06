الرقابة على الأسواق.. ضبط 149 طن سلع احتكارها التجار

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت شرطة التموين، بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية، حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 502 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 149 طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجالى حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 45 طنا، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط 35 طن أسمنت .

وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 68 طنا.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 734 قضية من بينها 275 قضية "خبز ناقص الوزن" و 210 قضايا "خبز غير مطابق للمواصفات ".

وفى مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 27 قضية بمضبوطات بلغت 129 طنا.