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الحبس 3 و6 أشهر لأب وابنته لمحاولتهما التخلص من رضيعة بمقابر قرية بالشرقية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:37 ص
الحبس 3 و6 أشهر لأب وابنته لمحاولتهما التخلص من رضيعة بمقابر قرية بالشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عامل بالحبس ستة أشهر وثلاثة أشهر لابنته عن تهمة الشروع فى القتل، وبرائتهما من تهمة الخطف، لقيامهما بمحاولة التخلص من طفلة حديثة الولادة أنجبتها ابنته بطريقة غير شرعية.

 

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بهاء عطية، ومحمود منصور، و ايمن حمدان، وأمانة سر تامر عبد العظيم.

 

تعود أحداث القضية رقم 218 لسنة 2022 جنايات مشتول السوق، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، عامل  49 عاما  مقيم مشتول السوق، ونجلته  15 عاما ،لمحكمة الجنايات حيث وجهت النيابة العامة لهما الشروع فى قتل المجنى عليها طفلة حديثة الولادة، ابنة أربعة وعشرون ساعة، حيث قام المتهم الأول بإلقاء الطفلة المجنى عليها بمساعدة المتهمة الثانية وذلك لكون المجنى عليها ناتجة عن علاقة غير شرعية، قاصدين من ذلك إزهاق روحها بتركها فى مقابر مشتول السوق.

 

فيما عثر أحد الأهالى على الطفلة وتم تسليمها للأجهزة الأمنية، وقررت النيابة إيداعها بإحدى دور الرعاية وتوصلت الأجهزة إلى قيام عامل وابنته بترك الطفلة بمقابر القرية للتخلص منها، وتم تحديد هويتهما والقبض عليهما.


الشرقية

جنايات الزقازيق

مشتول السوق

ترك طفلة حديثة الولادة



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