التعليم تعلن ضوابط تقييم تلاميذ الرابع والخامس الابتدائى فى المهام الأدائية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى ضمن أدوات التقييم فى النظام الجديد للتعليم، تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وهى تقـدم دلـيلاً علـى تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسى، وهى تمثل مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها فى زمن قدره فترة دراسية، ويوزع المعلم على الطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسى، ويختار الطالب واحدة منها، بحيـث ينتهـى منهـا خلال الفترة المحددة، مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه فى اختيـار المهـام المناسبة لميولهم، ويخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة، موزعة كالتالى:

ـ التخطيط الجيد 5 درجات.

ـ جدية العمل 5 درجات.

ـ المنتج النهائى 25 درجة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تخصص 5 درجات بكل مادة لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة وتحسب كالتالى:

1ـ يواظب الطالب على الحضور إلى المدرسة ويتغيب أحيانا 3 أيام بعذر مقبول " 5 درجات".

2ـ يواظب الطالب على الحضور إلى المدرسة ويتغيب أحيانا 3 أيام بدون عذر يحصل على 3 درجات.

3ـ يتغيب كثيرا بدون عذر يحصل على درجة واحدة.