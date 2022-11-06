التضامن: تخصيص سيارات مجهزة لنقل ضيوف مؤتمر المناخ من ذوى الإعاقة

يشارك بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة البنك، بالتعاون مع صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، فى فعاليات مؤتمر المناخ (cop 27) فى مدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ومشاركة رسمية من 197 دولة، فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى، من خلال توفير عدد 10 سيارات مجهزة بهدف استعمالها فى تحركات وانتقالات ضيوف مصر خلال المؤتمر من ذوى الإعاقة حيث ان السيارات مجهزة ومخصصة لنقل واستيعاب الكراسى المتحركة وتم تخصيص الخط الساخن 17092 للحجز ومزيد من المعلومات .

وقال محمد عشماوى نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى ان مؤتمر المناخ يعد مؤتمراّ شمولياً للتنفيذ واتخاذ الإجراءات على أرض الواقع، فكل أطياف المجتمع ستشارك فى المؤتمر وكل الوزارات، وسيكون هناك جلسات مختلفة تشمل كافة المجالات ويعتبر توفير الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة فى سبيل توفير وتذليل كل الصعاب أمامهم وإدماجهم والمساهمة فى انخراطهم فى المجتمع وتذليل جميع العراقيل التى تعترضهم ليكونوا قادرين على المشاركة الفعالة فى كافة الاحداث .

وأشار عشماوى انه على مدار 50 عاما من الريادة استطاع بنك ناصر الاجتماعى ان يقدم خدماته الاجتماعية بأعلى درجات التطور بمميزات لا نظير لها لخدمة كافة فئات المجتمع وخاصة ذوى الإعاقة بالإضافة الى تقديم برامج ومبادرات تحقق أهداف الشمول المالى والتنمية المستدامة مثل تمويل مشروع إنارة لتمويل أصحاب الآبار فى الوادى الجديد لتمويل بطاريات الطاقة الشمسية لتحل محل الوسائل التقليدية الضارة بالبيئة بالإضافة الى تمويل مشروعات إعادة تدوير مخلفات النخيل لإنتاج مستحضرات التجميل والصابون والبن .