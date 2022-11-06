التحفظ على 47 ألف عبوة طبية مجهولة المصدر داخل محل بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 47 ألف قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية داخل محل مستلزمات طبية، مما تشكل خطرا بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المزارعين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة .

كان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، تلقي إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية، بمحافظة الأسكندرية، لحيازته كميات من قطع من المستلزمات الطبية مجهوله المصدر قبل ترويجها بالاسواق مما تشكل خطراً على صحة المواطنين.

علي الفور تم مداهمة المحل وبتفتيشه عثر علي 47622 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المزراعين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.